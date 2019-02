Chiều cùng ngày, 5 bị can thấy sức khỏe chị Duyên đã yếu nên thống nhất giết người bịt đầu mối. Tối 6/2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã chở nạn nhân đến một nghĩa trang rồi siết cổ đến chết. Sau đó, cả 2 mang xác cô nữ sinh đến một ngôi nhà hoang, cùng 3 đối tượng còn lại khiêng vào. Tiếp đến, chúng ở nhà Công để bàn bạc, tìm cách che giấu cơ quan điều tra đến khi bị bắt. Công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội “Hiếp dâm”.

Về thông tin chị Cao Thị Mỹ Duyên mang thai khi bị sát hại, Thiếu tướng Hồng nói: “Cơ quan điều tra đã làm và chờ kết luận của cơ quan khoa học xác định có thai hay không, mình nhìn mắt thường chưa thể chính xác được. Các hành vi phạm tội với phụ nữ có thai đều được quy định trong Bộ luật Hình sự (tình tiết tăng nặng - PV) với một số tội danh”. Tuy nhiên, ông Hồng cho biết chưa thể thông tin lý do các bị can lại chỉ chọn chị Duyên để gây án, việc này sẽ được làm rõ sau.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, để phá án, lực lượng công an gặp những khó khăn lớn bởi các đối tượng gây án đều có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy; chúng cũng dùng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, rất dã man để che giấu hoạt động của mình. “Đây là án truy xét, không rõ đối tượng, khi vụ việc xảy ra mới truy tìm. Trong một xã hội rộng lớn như vậy, lực lượng công an phải tìm ra đối tượng gây án nên rất khó khăn” - ông Hồng nói.

Ngày 18/2, ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể (Phòng Trọng án Cục hình sự Bộ Công an và Công an huyện Điện Biên), 14 cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an; thưởng tiền mỗi tập thể gần 3 triệu đồng, mỗi cá nhân hơn 1 triệu đồng do có thành tích tốt trong việc phá án. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng tặng giấy khen cho 48 cá nhân thuộc chuyên án chị Cao Thị Mỹ Duyên bị bắt, sát hại.