Báo chí cách mạng Việt Nam: 100 năm phụng sự, đổi mới cùng đất nước

Luật Báo chí đầu tiên có hiệu lực từ 1990

Đây là một dấu mốc đối với lịch sử báo chí Việt Nam đương đại. Bộ luật do Quốc hội thông qua ngày 28/12/1989 gồm 31 điều, quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí, tổ chức báo chí và nhà báo, cũng như quản lý nhà nước về báo chí.

Để theo kịp sự phát triển của báo điện tử, các hoạt động báo chí phong phú và hội nhập quốc tế, Luật Báo chí sửa đổi 1999 mở rộng định nghĩa báo chí Việt Nam gồm: báo in, báo nói, báo hình và đặc biệt là báo chí điện tử.

Luật Báo chí năm 2016 thay thế các văn bản pháp lý trước đây được xem là dấu mốc quan trọng, nhằm điều chỉnh hoạt động báo chí trong bối cảnh mới.

Năm 2024, Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng dự án Luật Báo chí (sửa đổi)nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về báo chí, đặc biệt là nội dung định hướng tại Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.