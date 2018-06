Đã 15 năm trôi qua kể từ khi Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử. Và trong suốt 15 năm ấy, Ronaldo luôn giữ mình ở đỉnh cao với sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Thế giới bóng đá lần đầu chứng kiến màn trình diễn đầu tiên của Ronaldo khi anh vào sân từ ghế dự bị, trận gặp Bolton Wanderers vào tháng 8/2003. Chỉ nửa giờ đồng hồ, Ronaldo đã cho thấy tiềm năng to lớn với những pha dốc bóng thần tốc nơi cánh trái.

Mười lăm năm sau, anh… chả giống gì với Cristiano Ronaldo của ngày hôm ấy. Anh không đi theo cái biểu đồ thông thường của mọi cầu thủ: tiềm năng => phát triển => lên đỉnh cao => sa sút. Anh đi theo một con đường riêng. Cứ khi vừa lên đỉnh cao, anh… thay đổi để không đi xuống mà tiếp tục đi lên, vẽ ra một biểu đồ cho riêng mình.

Ronaldo đã thay đổi không ngừng xuyên qua 15 năm. Thay đổi về diện mạo (có nghi vấn anh giải phẫu thẩm mỹ), về vóc dáng (từ gầy gò trở nên cuồn cuộn cơ bắp), thay đổi về vị trí trên sân và thay đổi luôn về cách nhìn bóng đá. Thời gian có thể bất khả chiến bại như lời Rocky Balboa nói, nhưng với rất nhiều quyết tâm và nỗ lực, Cristiano Ronaldo cho thấy anh có thể… cầm cự lâu nhất có thể.

Ronaldo khởi đầu ở vị trí tiền vệ cánh, trong sơ đồ 4-3-3 của Sporting Lisbon. Cao ráo, mảnh khảnh, anh chơi bóng một cách đầy bản năng, không chú trọng quá nhiều về chiến thuật. Anh lừa bóng thật nhiều, biểu diễn thật nhiều. Các đồng đội ngưỡng mộ kỹ năng của Ronaldo, nhưng họ thường xuyên cảm thấy khó chịu vì anh làm ảnh hưởng đến lối chơi tập thể.

Your browser does not support the video tag.

Ruud van Nistelrooy, vốn đã quen với những quả tạt vồng của David Beckham, cảm thấy bực bội vì anh cứ đón mãi những quả tạt… không bao giờ đến của Ronaldo. Không khó để giải thích vì sao Van Nistelrooy lại ghét Ronaldo đến vậy. Việc này được kể lại trong cả tự truyện của Sir Alex Ferguson. Sau đó, Van Nistelrooy… không chịu nổi và theo chân Beckham sang Real Madrid. Và ở đó, anh giành giải Vua phá lưới của La Liga ngay mùa đầu tiên.

Ronaldo thích biểu diễn, thừa giải trí nhưng thiếu sự thực dụng. Những pha bóng đối mặt với thủ môn, anh hay chậm mất một nhịp hoặc dứt điểm không chính xác.

Đấy là lúc Sir Alex Ferguson cho anh vào khuôn và đúc ra Ronaldo 2.0. Trong 3 năm cuối cùng của mình ở Old Trafford, Ronaldo là điểm đến cuối cùng trong các pha tấn công của Man United dù xuất phát điểm của anh vẫn là ở cánh. Anh được cho tự do xâm nhập vòng cấm, thậm chí di chuyển vào giữa nhờ vào sự hy sinh của Wayne Rooney.

Đây là thời gian anh trau dồi kỹ năng đánh đầu. Anh được khuyến khích sút nhiều hơn và theo thời gian, anh sút tốt hơn. Trong 1/3 sân đối phương, những pha lừa bóng giảm dần, những pha dứt điểm hoặc chuyền tăng dần lên.

Năm 2009, anh chuyển sang Real Madrid với giá chuyển nhượng cao nhất qua mọi thời đại vào lúc đó. Đến cùng anh mùa hè năm ấy còn có Kaka và Karim Benzema. Mùa bóng đầu tiên ở Madrid, Real hãy còn Raul, Rafael van der Vaart và Gonzalo Higuaín. Phải cạnh tranh khốc liệt ở môi trường mới, đấy là lúc anh tự nâng cấp mình thành phiên bản Ronaldo 3.0.

Your browser does not support the video tag.

Đấy là Cristiano ở đỉnh cao. Không còn là một cầu thủ chạy cánh nữa, mà đã trở thành một tiền đạo đá rộng. Số pha lừa bóng giảm xuống dưới 10 lần/trận, anh bắt đầu hoàn thiện kỹ năng dứt điểm ở mọi vị trí: từ sút xa cho đến dứt điểm cận thành.

Đây cũng là lúc cơ thể Ronaldo thay đổi, với những múi cơ cuồn cuộn thi nhau xuất hiện, thành quả khổ luyện cùng với HLV thể lực Valter Di Salvo. Vốn đã là một người tập luyện nghiêm chỉnh, giờ Ronaldo nâng lên một cấp nữa là… nghiện tập. Anh tuân thủ thực đơn tuyệt đối và ngủ không sai một giấc nào. Trong năm năm đầu tiên ở Madrid, không một ai ở La Liga nhanh hơn Ronaldo, khỏe hơn Ronaldo, bật cao hơn Ronaldo.

Cuộc sống của anh cũng dần đi vào ổn định. Anh sống với con trai và mẹ, có quan hệ yêu đương ổn định với người mẫu Irina Shayk. Anh bắt đầu có tiếng nói lớn hơn trong phòng thay quần áo. Anh không ngại ngần đặt mình vào thế đối đầu với José Mourinho trong năm cuối cùng của vị HLV này ở Madrid, dù cả hai cùng có chung người đại diện.

Đến đầu năm 2014, Ronaldo 4.0 xuất hiện khi cơ thể của anh bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Đấy là lúc những chấn thương bắt đầu kéo đến, không khiến anh nghỉ dài ngày nhưng cũng là những tín hiệu không thể chối cãi của tuổi tác.

Anh chia tay Irina. Anh giành Quả bóng vàng thứ ba trong sự nghiệp nhưng bị chỉ trích là “chuyên gia ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ”. Mùa bóng 2014/15, anh ghi 48 bàn sau 54 trận, nhưng chỉ có 4 bàn trong 14 cuộc đối đầu với Barcelona, Atletico Madrid, Juventus và Liverpool.

Rồi Zinedine Zidane xuất hiện. HLV người Pháp lại “cập nhật phần mềm” và nâng cấp Ronaldo lên bản 5.0. Lúc này anh ghi bàn ít lại, nhưng “chất” hơn hẳn. Ba năm liên tiếp làm việc với Zidane, ba năm liền họ cùng nhau giành Champions League, và Ronaldo trở thành hung thần của những thủ môn hay nhất thế giới. Manuel Neuer, Jan Oblak, Gianluigi Buffon đều đã vào lưới nhặt bóng nhiều lần và làm nền cho siêu phẩm của Ronaldo.

Your browser does not support the video tag.

Bây giờ, trước sân khấu lớn cuối cùng của cuộc đời, liệu chúng ta có thể chờ đợi vào một cuộc “nâng cấp” cuối cùng. Trong đợt gặp mặt lãnh đạo Real Madrid gần nhất, nghe nói là Ronaldo đã cảm thấy tổn thương vì Real không còn xem anh là nhân vật số một cho mùa bóng mới nữa.

Trong quá khứ, Ronaldo luôn có cách chứng tỏ là mọi người đã sai. Anh luôn thích nghi cực tốt với nghịch cảnh.

Liệu bây giờ, World Cup sẽ chứng kiến một phiên bản 6.0 của siêu sao người Bồ Đào Nha? Một Ronaldo đồng đội hơn, chấp nhận làm mồi nhử, một Ronaldo biến hóa khó lường để đưa Bồ Đào Nha đến đỉnh cao? Dù thế nào đi nữa, người ta biết anh sẽ dồn toàn bộ tâm huyết và sức lực cho những ngày lưu lại trên đất Nga. Đáng chờ đợi lắm chứ!