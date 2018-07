Nội dung khi không có video

Kylian Mbappe được sinh ra ở Bondy, khu ngoại ô phía đông bắc của Paris, trong một gia đình thể thao với bố là cựu cầu thủ bóng đá kiêm huấn luyện viên đào tạo trẻ, mẹ là vận động viên bóng ném nổi tiếng. Với một gia đình truyền thống về thể thao nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu bé Mbappe mang gen thể thao, anh làm quen với bóng đá từ lúc mới chập chững biết đi.

Nơi đầu tiên Mbappe phát triển tài năng là đội bóng địa phương AS Bondy. Đây cũng là nơi cha của Mbappe, ông Wilfried làm việc từ trước khi đứa con trai nhỏ ra đời. Ba tháng trước đây ông còn làm giám đốc bóng đá của AS Bondy chuyên phụ trách cầu thủ trẻ từ 10 tới 17 tuổi. Tuy nay vừa nghỉ việc, song Wilfried Mbappe cũng gắn bó tới 25 năm với AS Bondy.

Thủa nhỏ Mbappe thường theo cha tới câu lạc bộ, bởi vậy bóng đá dễ dàng ngấm vào máu của chàng trai trẻ. Ông Wilfried có uy tín cao tại nơi làm việc, vậy nên sự yêu quý của mọi người vì thế cũng dễ dàng lan truyền sang cậu con trai. Chủ tịch AS Bondy, ông Atmane Airouche cho biết Mbappe tới với đội bóng từ năm hai tuổi.

"Khi chúng tôi thi đấu, ngay trước khi bắt đầu, các bạn sẽ thấy một đứa trẻ hai tuổi đi bộ với một quả bóng, đó là Kylian. Cậu ấy còn ngồi cùng chúng tôi để lắng nghe các cuộc thảo luận của đội bóng", Airouche chia sẻ đầy vui vẻ khi nhắc về thần đồng xuất sắc của câu lạc bộ.

Gắn bó với trái bóng từ sớm, lại được cha mẹ rất ủng hộ nên niềm đam mê của Mbappe nhanh chóng phát triển. Thậm chí, tình yêu với trái bóng của cậu con trai nhỏ đôi khi còn vượt lên cả suy nghĩ của ông bà Wilfried - Fayza. Theo huấn luyện viên Antonio Riccardi (28 tuổi), người đang phụ trách lứa U13 của AS Bondy, hồi Mbappe còn nhỏ anh thường xuyên đưa cậu về nhà sau giờ học bóng đá do mối quan hệ gần gũi với gia đình.

Riccardi khá vất vả trông chừng Mbappe cho tới khi bà Fayza về nhà, bởi cậu sẵn sàng biến phòng khách thành sân chơi bóng với mục tiêu là bàn hoặc ghế sofa. Mbappe xin Riccardi đừng nói với bố mẹ chuyện này vì sợ bị la mắng và tất nhiên cậu được che giấu. Cũng rất may mọi chuyện luôn suôn sẻ nhờ Mbappe biết chừng mực, không phá hỏng bất cứ đồ đạc gì trong nhà.

Khi còn nhỏ, Mbappe luôn nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa nên buộc phải thi đấu với các anh chị lớn tuổi hơn để giúp cậu tránh cảm thấy nhàm chán. Khó khăn về thể hình không ngăn được Mabppe tỏa sáng, bởi cậu có tài năng đặc biệt.

Tất nhiên, ngoài tài năng thiên bẩm, mọi thứ Mbappe có được đều nhờ tập luyện. Bản thân không sở hữu một thể hình lý tưởng, bù lại Mbappe rất nhanh nhẹn, khéo léo và khả quan sát trận đấu mà không phải ai cũng có được. Nhờ sự rèn luyện đã hun đúc tạo cho Mbappe một giác quan tuyệt vời trên sân cỏ.

Tình yêu lớn của Mbappe dành cho bóng đá không phải bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng có được. Dường như ngoài những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại của con người, còn lại Mbappe dành hết để nghĩ tới bóng đá.

"Kylian luôn nghĩ về bóng đá, luôn nói về bóng đá, luôn xem bóng đá. Nếu cậu ấy không làm điều đó thì sẽ chơi bóng đá trên PlayStation", anh Antonio Riccardi cho biết. Ngay cả bây giờ khi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, điều khiến Mbappe nghĩ tới nhiều nhất vẫn là bóng đá.

Môi trường AS Bondy dần trở nên nhỏ bé so với tầm phát triển của Mbappe nên cậu gia nhập học viện bóng đá danh tiếng bậc nhất nước Pháp Clairefontaine năm 12 tuổi, tuy nhiên vẫn thi đấu cho đội bóng cũ. Khác với nhiều người, cảm thấy có chút danh vọng khi bước chân vào học viện đào tạo trẻ, Mbappe hoàn toàn ngược lại. Cậu cảm nhận được mọi khó khăn mới chỉ bắt đầu nên càng nỗ lực hơn.

Năm 14 tuổi, Mbappe đồng ý ký hợp đồng gia nhập AS Monaco, đội bóng xứ công quốc đang thi đấu ở Ligue 1. Anh đã từ chối mọi đội bóng ở Ligue 1 khác, thậm chí các tuyển trạch viên của các đội bóng khổng lồ ở châu Âu như Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool và Bayern Munich cũng mời chào, nhưng Mbappe biết mình cần tới đâu.

Tại một đội bóng cũng nổi tiếng với khả năng ươm mầm tài trẻ, Mbappe nhanh chóng có cơ hội thể hiện tài năng. Cậu có trận ra mắt đầu tiên cho Monaco vào ngày 2/12/ 2015 khi được vào sân thay người, qua đó phá vỡ kỉ lục của cựu tiền đạo Thierry Henry trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân của Monaco với 16 tuổi 347 ngày.

Mbappe nổi bật trong màu áo U19 Pháp tại giải U19 châu Âu được tổ chức ở Đức vào năm 2016, anh ghi được năm bàn thắng, trong đó có hai bàn trong trận bán kết. Giải đấu ấy cầu thủ ghi bàn hàng đầu là Jean-Kevin Augustin, người vừa rời PSG để gia nhập đội bóng Đức Leipzig. Không hẳn Augustin kém cỏi nên không thể trụ được ở PSG, mà bởi Mbappe quá xuất chúng nên mới có chỗ đứng ở đội hình toàn ngôi sao của PSG.

Sự trưởng thành nhanh của Mbappe được cho là nhờ anh chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Điều đó trở thành triết lý bóng đá đối với thần đồng của bóng đá Pháp. Trong quan niệm của Mbappe, dù có tài năng nhưng nếu lười nhác thì vẫn sẽ bị những cầu thủ dù có tố chất kém hơn nhưng chăm chỉ rèn giũa vượt mặt. Và tất nhiên, Mbappe không bao giờ chấp nhận mình là kẻ xếp sau.

Cũng như bao đứa trẻ yêu thích bóng đá khác, chẳng ngạc nhiên gì khi Mbappe thần tượng một vài cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới. Bản thân Mbappe không dành tình cảm cho một đội bóng cố định, cậu thường xem và cổ vũ cho nhiều đội bóng khác nhau, có những cầu thủ yêu thích.

Trong phòng ngủ của Mbappe ở nhà thường được vây quanh bởi hình ảnh của những cầu thủ nổi tiếng. Ở học viện bóng đá Clairefontaine, kín tường bên giường ngủ của Mbappe là hình ảnh của Cristiano Ronaldo, một cầu thủ rất nhanh nhẹn trên sân cỏ. Đương nhiên, không cần phải bàn cãi, CR7 chắc chắn là người hùng thủa ấu thơ đối tiền đạo số 10 tuyển Pháp hiện nay.

Hẳn khi biết tin này, CR7 chắc chắn phải mừng thầm bởi anh không bị bẽ mặt với người đàn em tài năng ở loạt trận vòng 1/8 World Cup vừa qua. Có chút vui cho siêu sao người Bồ Đào nha khi người chịu trận lại là đối thủ... Messi và các cộng sự ở tuyển Argentina.

Ở vòng bảng, Ronaldo chạy nước rút nhanh nhất, đạt vận tốc 33 km/giờ. Còn trong trận đấu giữa Pháp và Argentina vừa diễn ra, Mbappe thực hiện cú bứt phá đạt vận tốc lên tới 36 km/giờ. Kết quả trên thường chỉ thấy ở các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, nhiều chuyên gia giờ đây vẫn không thể tin được một cầu thủ bóng đá lại có khả năng lướt gió nhanh đến thế.

Hè năm ngoái, Mbappe được PSG trải thảm đỏ để đón anh từ AS Monaco. Do luật công bằng tài chính của UEFA khiến PSG đành ngậm ngùi chi tiền lót tay để Monaco cho mượn người, vì trước đó họ chi tới 220 triệu euro mua Neymar. Thương vụ chuyển nhượng của Mbappe sẽ hoàn thành ở Hè năm nay với mức phí 180 triệu euro.

180 triệu euro cho một cầu thủ 19 tuổi, quả thật Mbappe xóa tan mọi giới hạn đối với cầu thủ trẻ. Hiển nhiên với những gì Mbappe thể hiện trong màu áo PSG hay đội tuyển Pháp, PSG vẫn cảm thấy sung sướng khi nhanh tay chốt được hợp đồng chuyển nhượng từ Hè năm ngoái, vì chắc chắn để năm nay mới đàm phán chuyển nhượng thì mức phí sẽ không dừng lại ở con số kể trên.

Dù bản thân giờ đây trở thành một cầu thủ nổi tiếng, song cuộc sống của Mbappe không có quá nhiều sự khác biệt. Như bao con người vừa bước sang độ tuổi trưởng thành, Mbappe đã vượt qua kỳ thi trung học của mình và sống một cuộc sống bình dị.

Được biết gia đình của Mbappe có sự giáo dục rất tốt, cha mẹ đã truyền cho Mbappe không chỉ tình yêu bóng đá nói riêng mà cả tình yêu con người, với cánh tay luôn đặt lên trái tim mình, họ yêu quý cậu con trai cưng và cả những đứa trẻ theo học bóng đá ở AS Bondy.

Vậy nên dù trở thành một ngôi sao của bóng đá thế giới, song Mbappe không hề tập tành chơi bời, hưởng thụ. Khi AS Monaco vô địch Ligue 1 năm 2016, Mbappe là cầu thủ duy nhất ăn mừng trên sân mà không có điện thoại. Sau đó cả đội bóng đi ăn mừng, tiệc tùng mừng công nhưng Mbappe vui vẻ trở về nhà... ngủ.

Bản thân Mbappe cũng có mối quan hệ tốt với đội bóng cũ, với sự tôn trọng lớn dành cho mọi người. Không có vẻ gì chảnh chọe của một ngôi sao lớn, anh sẵn sàng tới chào các huấn luyện viên, ôm mọi người và chơi bóng cùng các em nhỏ ở AS Bondy mỗi khi trở về nhà. Điều đó mang tới sự yêu quý nhiều hơn cho Mbappe.

Điều đó giải thích tại sao giờ đây ở AS Bondy, Mbappe là một người hùng, một hình mẫu lí tưởng mà tất cả mọi cậu bé ở đây đều muốn trở thành.